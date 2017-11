Xolos fuera de la Liguilla

TIJUANA, Baja California(GH)

Xolos se complicó el panorama en las últimas jornadas y llega a la fecha final sin posibilidades de clasificación a la liguilla del Apertura 2017.



Los resultados de ayer, hacen que el duelo a las 10:00 horas de Baja California ante Toluca sea una cuestión de honor.



A lo máximo que aspira el equipo que dirige el director técnico interino Diego Torres es a 24 puntos; el octavo lugar, Atlas, cuenta con 25 unidades.



Toluca, con 26 puntos, se juega el mejorar en una mejor posición de cara la fiesta grande.



A lo largo de los 16 juegos anteriores, el Club Tijuana no mostró ni 90 minutos acorde a las expectativas en cuanto al cartel de sus jugadores, el entrenador Eduardo Coudet. Pagaron el precio de la restructuración.



Además, de los ocho posibles clasificados, los Canes Aztecas solo lograron derrotar a León (2-1 jornada 16 en el Estadio Caliente).



Una estadística nada decorosa de la que podrían ser líderes, es la de las faltas, de cometer cuatro más, serían el equipo más violento del torneo. Monterrey tiene 268 y Xolos 264. Y con 48 amarillas, son el equipo más amonestado.



El balance en los trece torneos que lleva el equipo en el máximo circuito es negativo conforme a la liguilla, no han asistido a ocho veces.



TOLUCA vs. XOLOS

Fecha: Hoy

Hora: 10:00 de Baja California

Estadio: Nemesio Diez

Árbitro: Luis Enrique Santander