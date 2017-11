Paco Jémez vuelve a explotar en conferencia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de conseguir su pase a la Liguilla del futbol mexicano, Paco Jémez volvió a explotar contra la prensa.



"Sé que no es contra mí… es contra quién se siente en esta silla. Me he encontrado con prensa vomitiva, deleznable, que se ha metido con mi familia, pero lo entiendo" comentó el español, quien rompió en su segundo torneo al frente de La Máquina clasificar a la liguilla, algo que no pasaba desde hace tres años y medio.



"No queremos llegar a la Liguilla, y como dicen en España, cagarla... debemos ir y morir valientes" comentó el ex entrenador del Granada, cuando se le preguntó sobre cómo será su participación en "la fiesta grande".



Los rumores sobre la salida del entrenador por su disgusto con la prensa mexicana, así como la llegada del portugués Pedro Caixinha, hicieron que Jémez contestara que pasara lo que pasara, "si Pedro Caixinha viene, llegará a un gran club".



Cruz Azul venció 1-0 a Veracruz con gol de Felipe Mora y con ello aseguró su pase a la Liguilla.