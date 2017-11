Cruz Azul vence a Veracruz y vuelve a la liguilla tras larga ausencia

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al final de cuentas, Paco Jémez lo logró: Cruz Azul vuelve a la liguilla. Después de tantos aspavientos en conferencias, críticas, vituperios en las gradas y mucho dramatismo, los celestes regresan a la fase final para competir por el campeonato.



Este sábado derrotaron por la mínima al Veracruz, lo que les bastó para asegurar su clasificación a la fase final y sellar el regreso tan anhelado por su afición. La fiesta regresa al Estadio Azul, después de tres años y medio de ausencia.



Con un partido deslucido, sin mayor claridad ofensiva, pero con el pundonor y la concentración necesaria para mantener el resultado, los Celestes vencieron a los Tiburones por la mínima.



Al minuto 29 un remate al travesaño avisaba que no sería una noche sencilla para los capitalinos; después de un córner de los rojos, Richard Ruíz recibió el balón en el área y disparó con potencia, haciendo temblar el travesaño después de superar el intento del arquero Corona.



Pero fue en otro tiro de esquina que apareció la esperanza azul después tanto tiempo: al minuto 63 el chileno Felipe Mora llegó para marcar su octavo gol y dar vida al sueño y romper la triste sequía sin liguilla celeste; al bordo del área chica, el goleador le gana en el salto al "Palmera" Rivas, y aunque Jesús Arturo Paganoni intentó sacar el balón el línea.



Aunque ya no hubo mayor peligro en las áreas, la tensión por la importancia del resultado se mantuvo el resto del encuentro. Sin embargo, los dirigidos por Saturnino Cardozo entraban cada vez más en desesperación por la derrota, frente a un Cruz Azul que manejó de forma adecuada el resultado sin sufrir en los últimos minutos como había sido costumbre.



Al minuto 86, después de que Martín Cautericcio dominará el balón después de cobrar un tiro de esquina, Lucas Rodríguez fue expulsado por golpear al delantero argentino con el codo por el gesto técnico realizado. La banca de Veracruz se levantaba a reclamar ante la desesperación por perder puntos en la lucha del descenso, y aunque ya no hubo mayor acción en el juego, Paganoni y Guido Milán también fueron amonestados en los últimos minutos.



Los capitalinos esperarán a que concluya la última jornada del futbol mexicano para sellar el regreso triunfal y definir a su próximo rival, para luego soñar con terminar otra sequía más importante: volver a ser campeones en la liga después de 20 años.