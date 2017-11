Diputados del PRD piden decir "No a la violencia" dentro del Clásico Regio

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Hoy es el #ClasicoRegio. Digamos sí al buen futbol y NO a la violencia. pic.twitter.com/nq4AYvItgv — Agustín Basave (@abasave) 18 de noviembre de 2017

El diputado perredista, Agustín Basave, invitó a los seguidores del Clásico Regio a decir "sí al buen futbol y no a la violencia".El ex dirigente del PRD y el diputado perredista, Waldo Fernández, exhortaron a los aficionados de Monterrey y Tigres mediante un video en redes sociales a decir sí al buen futbol y no a la violencia.En el video Basave dice que tienen esa gran diferencia irreconciliable, pero que los dos son de Monterrey y son amigos; por su parte Fernández dice no a la violencia y asegura que Tigres va a ganar 3-1, pero que lo fundamental es disfrutar el partido.