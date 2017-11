Lewandowski y Vidal extienden racha ganadora del Bayern

BERLÍN, Alemania(AP )

Robert Lewandowski anotó dos veces y el chileno Arturo Vidal una más para ayudar al Bayern Munich a ampliar su ventaja en la Bundesliga a seis puntos con una victoria el sábado de 3-0 frente a su rival bávaro Augsburgo.



Fue el 500to triunfo en la liga alemana para Jupp Heynckes como jugador o técnico, y el resultado extiende el inicio ganador del timonel de 72 años a ocho juegos en todas las competencias desde su regreso a un cuarto periodo al frente del club.



"Eso fue una sorpresa para mí. No presto atención a estadísticas y cifras", declaró Heynckes al ser informado sobre su histórico logro.



"Pero es un número impresionante (500). Tuve una larga carrera como jugador, y ahora como entrenador. No fue algo planeado".



Heynckes fue convencido para que regresara de su retiro para reemplazar el 5 de octubre al despedido Carlo Ancelotti. Bayern tenía una desventaja de cinco puntos ante el entonces líder Borussia Dortmund. Ahora se encuentra nueve puntos arriba del Dortmund, que no ha ganado un juego de la Bundesliga desde el 30 de septiembre, y seis por encima de Leipzig, que terminó empatado ante el local Bayer Leverkusen.



Vidal rompió el cero a los 31 minutos al rematar a corta distancia tras una serie de rebotes dentro del área luego que el disparo de Mats Hummels fuera bloqueado por un defensa en el límite del arco.



El chileno se convirtió en el asistente siete minutos después, dando el pase a Lewandowski en un contraataque para vencer al arquero Marwin Hitz.



El delantero polaco llegó a 13 goles en la temporada para convertirse en el líder anotador de la liga al inicio del segundo tiempo con una perfecta volea a un largo pase cruzado de Joshua Kimmich por la banda derecha.



Vidal estrelló un remate de cabeza en el travesaño justo antes que el Bayern decidiera conservar energía para el choque del miércoles como visitante en Anderlecht de la Liga de Campeones.



El triunfo amplió a 28 juegos la racha invicta del Bayern en partidos en su casa.



El terrible inicio de temporada de Colonia siguió con su 10ma derrota en 12 juegos, en parte gracias a dos errores arbitrales, al caer 1-0 frente a Mainz, mientras que Leverkusen remontó para rescatar un empate de 2-2 en casa ante el segundo lugar Leipzig.



Wolfsburgo venció 3-1 a Freiburgo, y Hoffenheim saca igualada por 1-1 de último momento en su encuentro con Eintracht Frankfurt.

Hertha Berlin recibe a Borussia Moenchengladbach más tarde el sábado.