Hugo Sánchez revela amaño en el futbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ante la polémica arbitral que se desató en el juego entre Querétaro y Cruz Azul, el ex futbolista Hugo Sánchez reveló que en su etapa de futbolista en el club América presenció un amaño arbitral.



Al ser cuestionado por Ricardo Peláez (analista y ex directivo de las Águilas) durante el programa "Futbol Picante", Sánchez aseguró que fueron víctimas del silbante Berny Ulloa que se encargó del encuentro de América y Rayados de Monterrey de la temporada 92-93.



"Yo jugaba con los de Coapa y jugamos contra Rayados; trajeron a un árbitro costarricense para que nos dejará fuera. Fue el primer silbante extranjero y yo jamás había vivido algo similar..."



"Me fui del equipo y de ese lugar porque me parece algo vergonzoso", comentó.



En dicho encuentro se anularon tres anotaciones de Martellotto, Luis Roberto Alves y Pedro Pineda, lo que ocasionó la eliminación del conjunto azulcrema, Berny Ulloa es el único silbante extranjero que ha dirigido un encuentro en la Liga Mexicana.