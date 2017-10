Barcelona sigue con paso firme rumbo a Octavos de Champions

BARCELONA, España(GH)

Al Barcelona nada le detiene en la Champions y sumó frente al Olympiacos su tercera victoria consecutiva, como en otros tantos partidos, para poner pie y medio en los octavos de final. Venció por 3-1 después de un partido solvente y envuelto en una noche extraña, según informó ESPN La tormenta acudió al Camp Nou una hora antes del inicio del partido y la lluvia provocó que no pocos aficionados se quedaran en casa. La entrada, apenas con 55 mil espectadores, fue de las más flojas que se recuerdan en Europa, y motivó un ambiente entre frío y enrarecido por toda la polémica independentista que se vive en Cataluña y que muy a su pesar tiene atrapado al club azulgrana.Una pancarta reivindicativa pero para muchos demasiado leve, chiflidos al himno de la Champions, gritos de 'Libertad' a cuenta de los dos líderes independentistas encarcelados... No parecía la mejor manera de encarar un partido que Valverde presentó en la víspera como fundamental y que comenzó bajo un aguacero y con un Barça relanzado y a la vez desordenado.Al Olympiacos le costó salir de la cueva, apenas creó peligro y sufrió mucho durante ese inicio... Para, sin embargo, acabar abriéndose el marcador con un autogol de Nikolaou superando el minuto 17 que supuso, ojo, el quinto autogol de un rival del Barça este curso.Sin mucho más que decir acabó la primera mitad... Bueno, sí, con la segunda amarilla, y expulsión, de Piqué por rematar a gol con la mano un centro de Deulofeu, quien fue el otro damnificado por el entrenador en la segunda mitad para dar entrada a Mascherano.A Valverde no le debió gustar lo que pasó en el campo que prefirió resguardarse en defensa, con ese 1-0 que le motivaba preocupación y que cerca estuvo de ser un empate en dos subidas tiernas del equipo griego... Al que condenó definitivamente Messi con un lanzamiento de falta que supuso el 2-0 y la confirmación del triunfo azulgrana.Casi inmediatamente se sumó a la fiesta Digne anotando el 3-0 con un disparo raso y cruzado que convertía la victoria en goleada para que Nikolaou, en el último minuto, acertase con la portería del Barça cerrando el marcador.El Barça hizo pleno y ya tiene un pie y medio en los octavos de final de la Champions. Entre gritos de Libertad y un ambiente de lo más extraño. Ese ambiente que se vive en Cataluña y del que no ha podido escapar ni el propio club.