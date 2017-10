Cotto se despide para dedicarse a su familia

NUEVA YORK, EU(AP )

Habitualmente estoico, Miguel Cotto no puede contener la emoción al pensar en todos los momentos familiares que se perdió en más de dos décadas como boxeador. Las incontables horas en el gimnasio lo mantuvieron alejado de su esposa y cuatro hijos, a veces durante semanas y meses.



Ahora sólo tendrá que hacerlo una última vez.



Cotto se despedirá del cuadrilátero cuando enfrente a Sadam Ali el 2 de diciembre en el Madison Square Garden, un escenario que considera como “mi segundo hogar”, y donde peleará por 10ma ocasión para bajar el telón de su carrera.



Después de 46 combates en cuatro divisiones, el puertorriqueño de 36 años dijo que no tiene reservas sobre su decisión de colgar los guantes, y está ansioso por recuperar el tiempo perdido con su esposa Melissa y sus cuatro hijos de entre 10 y 21 años.



“Me he perdido cumpleaños, graduaciones... de todo”, dijo Cotto, sin poder contener las lágrimas, en una entrevista con The Associated Press. “No volverán, pero disfrutaré al máximo el día a día. Y no me volveré a perder un día más en sus vidas”.