Chivas y Atlas pelean por el boleto a cuartos en Copa MX

Chivas y Atlas se enfrentan este martes en el Estadio Guadalajara para disputar el duelo de octavos de final de la Copa MX.El Rebaño, actual campeón este torneo, clasificó luego de ser segundo lugar de su grupo con tres victorias y una derrota.Los rojinegros están invictos en este certamen con tres triunfos y un empate. Cabe recordar que este duelo es de eliminación directa y el ganador avanzará a cuartos de final donde enfrentará a Toluca o Atlante.Aun así los zorros quieren revancha por partida doble ya que no avanzaron de la fase de grupos el torneo pasado y fueron eliminados de la liguilla de la Liga MX el semestre pasado por su acérrimo rival.El Rebaño llega luego de empatar a uno ante Pumas, mientras que Atlas cayó 2-1 ante Monterrey. En el torneo de Liga MX Chivas ocupa el puesto 11 y Atlas el 16.De los últimos cinco enfrentamientos entre estos equipos tres fueron a favor de Chivas, uno para Atlas y el otro fue un empate.De acuerdo a las apuestas deportivas Chivas es favorito para ganar esta edición del Clásico Tapatío en casa con -120, mientras que el empate paga +250 y la victoria rojinegra, +333.La victoria 1-0 para el Rebaño paga +550, mientras que para Atlas da +1000.Si los rojiblancos vencen en la primera y segunda mitad del partido se da +175 y +600 si lo logran los visitantes.Los momios añaden que el over de 2.5 goles da -118 y el under, -110. Oddsshark también informa que la victoria de Chivas por un gol de diferencia paga +240 y por dos, +400. Estas ventajas para Atlas dan +475 y +1200 cada una.PRONÓSTICO: Chivas 1-0 Atlas