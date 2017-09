Wayne Rooney se declara culpable por conducir ebrio

STOCKPORT, Inglaterra (AP )

El futbolista inglés Wayne Rooney se declaró culpable el lunes de conducir bajo los efectos del alcohol, por lo que la corte le prohibió conducir por dos años y le ordenó realizar 100 horas de servicio comunitario sin pago.A principios de mes, la policía paró al delantero del Everton cuando manejaba ebrio el auto de otra persona cerca de su casa en las afueras de Manchester.El ex capitán de la selección inglesa de 31 años presentó un nivel de alcohol en el organismo tres veces superior al límite legal, y se declaró culpable en su comparecencia en un tribunal de Stockport."Después de la audiencia de hoy en la corte quiero disculparme públicamente por mi imperdonable falta de juicio al conducir por encima del límite legal. Fue completamente erróneo", declaró Rooney a través de un comunicado."De antemano he ofrecido mis disculpas a mi familia, al director técnico, al presidente del club y a todos en el Everton. Ahora quiero ofrecer disculpas a todos los aficionados y a todos los que me han seguido y apoyado a lo largo de mi carrera".Una prueba de alcoholemia mostró que el nivel de alcohol de Rooney fue de 104 microgramos en 100 mililitros de aliento. El límite para conducir en Inglaterra y Gales es de 35 microgramos por 100 mililitros.El equipo de abogados de Rooney pidió al juez de distrito John Temperley que considerara no imponer trabajo comunitario porque el jugador de antemano realiza obras de caridad. Sin embargo, Temperley subrayó "no estar convencido" de que imponer una multa económica más elevada "tendría el mismo efecto".Rooney deberá además pagar 85 libras (115 dólares) por costos de fiscalía y un cargo adicional a la víctima por la misma cantidad."Por supuesto que acepto la sentencia de la corte", afirmó Rooney, "y espero que esto pueda generar mejoras a través de mi servicio a la comunidad".Rooney es el máximo goleador de la selección de Inglaterra y del Manchester United, su antiguo club. Se retiró del combinado nacional el mes pasado.El delantero regresó a las filas del Everton, su primer equipo, tras 13 temporadas en Old Trafford, en las que ganó una Liga de Campeones y cinco títulos de la Liga Premier.