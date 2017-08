Tras gastar 300 millones, City todavía busca defensa ideal

MANCHESTER, Inglaterra (AP )

Manchester City ha gastado más de 300 millones de dólares para mejorar su defensa desde que ganó su último título de la liga Premier en 2014.



Se trata de una cantidad extraordinaria, y el problema no está resuelto.



En una de las sorpresas del mercado de verano, el City ofreció 18 millones de libras (23,2 millones de dólares) por Jonny Evans, el ex zaguero de Manchester United que ahora es capitán de West Bromwich Albion.



West Brom rechazó la oferta, pero sabe que el City no tirará la toalla así de fácil.



“Sería una locura pensar que un equipo como West Brom no venderá si le ofrecen una gran cantidad de dinero”, admitió el técnico Tony Pulis.