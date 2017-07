Michael Vick: Kaepernick tiene que cortarse el cabello

LOS ÁNGELES, California(AP )

Michael Vick tiene un consejo para Colin Kaepernick si quiere otra oportunidad en la NFL: Un corte de cabello.



Durante una presentación el lunes en el programa “Speak for Yourself”, del canal Fox Sports 1, Vick dijo que el ex quarterback de los 49ers de San Francisco tiene que deshacerse de su afro y cambiarlo por un estilo formal si quiere conseguir un empleo.



El ex quarterback de los Falcons y los Eagles dijo que habla por experiencia propia. Vick fue suspendido por dos campañas a partir del 2007 tras declararse culpable de cargos relacionados con peleas de perros.



Kaepernick quedó fuera de los 49ers en marzo y no ha sido contratado por otro equipo. Su decisión de arrodillarse durante el himno nacional la campaña pasada en protesta por las muertes de hombres negros desarmados a manos de la policía atrajo atención nacional.