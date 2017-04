Se extiende la mala racha de Padres

SAN DIEGO, California(GH)

San Diego Padres se llevó su quinta derrota en fila de la temporada 2017 de Grandes Ligas, luego de caer por pizarra de 11-2 ante Arizona Diamondbacks, uno de los equipos con mejor arranque de campaña, es colíder de la división Oeste junto a Rockies con 10-5.



En duelo la división Oeste en el Petco Park, los frailes no pudieron con Shelby Miller (2-1) y su sólida salida de siete entradas y un tercio, en donde permitió cuatro imparables, una carrera, dos pasaportes y cinco ponches, además de ser respaldado por su potente ofensiva.



Jared Cosart (0-1) tuvo que dejar la loma por un esguince en la muñeca derecha y además fue el derrotado, en espacio de tres entradas y dos tercios, permitió dos hits, tres carreras, dio dos pasaportes y ponchó a dos. Cosart no gana un juego desde septiembre 17 del 2015.



Los Diamnondbacks le tienen tomada la medida a Padres, es la quinta victoria que consiguen en fila y la #50 en Petco Park.



El parador en corto Erick Aybar se subió a la loma para sacar el último out de la novena tanda, realizó dos pitcheos, el primero de 69 y el segundo de 65 millas con el que forzó el out de Chris Herrman.