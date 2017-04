Padre de aficionado atacado en estadio pide justicia

BUENOS AIRES (AP )

Raúl Balbo, padre del aficionado fallecido tras ser arrojado desde la tribuna durante un partido por la liga argentina, reclamó el martes que se haga justicia y afirmó que no quiere volver al estadio porque no tiene garantías de seguridad.



"Por supuesto que (quiero que) se haga justicia por mi hijo, y que no le pase lo mismo a ningún otro", dijo Balbo a la cadena SER al lamentar la pérdida de su hijo, Emanuel, fallecido la víspera en un hospital de Córdoba, 700 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, a raíz de un traumatismo de cráneo sufrido durante el medio tiempo del clásico cordobés entre Belgrano y Talleres del sábado. El partido se saldó con un empate de 1-1 por la 20ma fecha de la liga argentina.



El joven, de 22 años e hincha de Belgrano, fue tirado al vacío por seguidores de ese mismo equipo. Las imágenes transmitidas por la televisión muestran cómo Balbo intenta escapar de sus agresores, que finalmente lo interceptan en la barandilla de una tribuna del estadio "Mario Alberto Kempes" y lo arrojan al vacío. Decenas de personas observaron mientras tanto de forma pasiva la agresión.



El hecho volvió a poner en debate la imparable violencia en los estadios argentinos y la falta de eficacia de los operativos de seguridad dentro de los recintos deportivos.



El padre del hincha señaló que no quiere ver las imágenes de televisión en las que se ve cómo su hijo es arrojado al vacío. "Tirar a una persona de una tribuna como si hubieran tirado un trapo...", se lamentó.



Asimismo indicó que le "gustaría saber" por qué los agresores actuaron así "por una palabra de una persona que a lo mejor ni conocían".