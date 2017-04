Messi y Ronaldo, dueños de Europa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Aunque primero deben resolver sus respectivos pases a las semifinales de la Champions League, Real Madrid y Barcelona ya comienzan a robar protagonismo por su próximo choque de la Liga de España.Sin embargo, no se podría hablar del clásico español sin las estrellas que le dan un toque especial al choque entre merengues y blaugranas: El aguerrido portugués Cristiano Ronaldo y el magistral argentino Lionel Messi, quienes han dejado en el aire una eterna discusión ¿quién es mejor futbolista?José Antonio Noriega, ex jugador y ahora analista de la cadena deportiva ESPN, entra al debate y señala que el sudamericano está en un nivel superior. “Siempre comparamos a Cristiano con Messi y a Messi con los mejores de la historia, pero rara vez a Cristiano con Diego Maradona, Pelé o Johan Cruyff”, menciona vía telefónica.Asimismo, “Tato” Noriega destaca: “Messi es el mejor jugador de la historia, no creo que haya otro tan completo; es un genio con su pierna izquierda y usa la derecha cien veces mejor que Maradona. CR7 es maravilloso, pero no podría sentarse en la mesa de los cinco mejores”.Y la idolatría que generan los delanteros en los fanáticos es tan grande que no logra esquivar la subjetividad, según el ex centrocampista.“La idolatría es subjetiva, es de cuestiones culturales y gustos”, explica. “Cristiano es un gran competidor, con liderazgo, pero en términos de capacidades individuales Messi es mejor.Eso sí, llevan casi la misma tendencia de no hacer recorridos defensivos, más Cristiano porque es más grande en años, él era media punta por izquierda, bajaba a ayudar, seguro que por falta de capacidad física y porque te acomodas cuando eres rey. A Messi le empieza a pasar, ya no es tan solidario”.