¿Y a usted también lo bloqueó el Cruz Azul?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Yo ni les escribo y estoy bloqueado jajajajajaja pobres ridículos que no saben lo que es Cruz Azul , sigan destruyendo su prestigio pic.twitter.com/nFU1ZNvzQK — Carlos Hermosillo (@CHermosillo27) 18 de abril de 2017

¿Alguien le puede decir al CM de @Cruz_Azul_FC que me desbloquee? Necesito expresar mis sentimientos. pic.twitter.com/cQU4SPbjah — Arne aus den Ruthen (@arnemx) 17 de abril de 2017

Diversas cuentas, entre ellas de ex jugadores y servidores públicos, fueron bloqueadas por el club de futbol Cruz Azul en redes sociales.El ídolo celeste, Carlos Hermosillo, denunció que ayer lunes que fue bloqueado de las redes sociales del equipo al que perteneció.Hermosillo reveló en entrevista con Radio Fórmula que se sorprendió por la determinación del club: "Con Cruz Azul ya todo es creíble. Ayer me di cuenta de que Cruz Azul me tienen bloqueado y nunca les he escrito", dijo.Hermosillo es el goleador histórico de Cruz Azul con 169 anotaciones y fue quien cobró el penal con el que el club ganó su último título.Pero no sólo el ex futbolista fue bloqueado, la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, también fue bloqueada.Gálvez es aficionada del Cruz Azul y ha llegado a cuestionar al club, como otros de sus fanáticos.El ex funcionario de la delegación Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen, también posteó una copia de pantalla en la que se aprecia que el club celeste lo bloqueó.Algunos aficionados lo tomaron con humor y hasta compartieron memes de la situación.