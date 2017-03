Chivas quiere el liderato intacto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Misión rojiblanca: Mantenerse en la cima del futbol mexicano para ver al resto de los 17 equipos hacia abajo por una semana más.



El Guadalajara acude al enfrentamiento de este sábado por la noche ante el Veracruz como el mejor equipo del Clausura (17 puntos]. Los escualos, en cambio, llegan en el penúltimo puesto. El rival del Rebaño Sagrado luce a modo para no perder la posición de privilegio.



“Los jugadores de Chivas miran para arriba, aquí no hay vergüenza, se puede ganar, empatar o perder, pero la actitud es la misma”, aplaudió el director técnico rojiblanco Matías Almeyda.



El Chiverío tuvo un inmejorable impulso anímico para aferrarse al liderato. A media semana consiguió el boleto para las semifinales de la Copa MX, al eliminar a los Bravos de Juárez.



El golazo de Javier “Chofis” López en la agonía del encuentro del miércoles ante la escuadra fronteriza resultó vital para que el Guadalajara no perdiera el optimismo de cara al compromiso liguero.



La situación que viven los escualos, últimos de la tabla porcentual, pone cierto nerviosismo al Rebaño Sagrado. Jesús Sánchez, defensa del Chiverío, sabe que el Veracruz puede salir más unido que nunca para sorprender al líder.



“Estar en la lucha por no descender lo hace doblemente peligroso, Veracruz quiere salvarse y estar en el máximo circuito, trabajamos más en lo nuestro, pero sabemos que es un rival importante que busca la permanencia”, señala “El Chapo”.



Razón por la cual, los rojiblancos prometen encarar el choque de en el estadio Chivas sin fijarse demasiado en lo que es la tabla de posiciones. Guadalajara, no quiere sentirse ganador ante de disputar el encuentro. En el balompié nacional las sorpresas sobran, cuando existe confianza de más.



“Todo equipo merece respeto, sabemos que Veracruz no va a ser un equipo fácil para nosotros, lo tenemos que trabajar como lo hemos hecho en los demás partidos, para eso nos preparamos en estos dos días para seguir en la línea ascendente que nos mantiene arriba”, manifiesta Sánchez.



De ganar, Chivas se enfilaría hacia la Liguilla y se consolidaría en la cima, donde su historia siempre le reclama estar.