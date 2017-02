Warriors prepara un nuevo ataque

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El receso de Juego de las Estrellas es el último respiro que tienen los equipos de la NBA previo a sus aspiraciones en la postemporada.Esto sirve para que las franquicias con posibilidades de disputar las finales ajusten los últimos detalles para no fallar en el momento importante.Los Warriors de Golden Sate continúan como el mejor equipo de la liga, pero no son la potencia del año pasado, esa que aterrorizaba a sus rivales.La campaña pasada, el conjunto californiano se convirtió en la mejor quinteta en la historia. Ganaron 73 juegos y perdieron solamente nueve.Sin embargo, el campeonato se les resbaló de las manos, ante los Cavs de Cleveland, a pesar de tener una ventaja de 3-1.Para que esto no volviera a pasar, Joseph S. Lacob y Peter Guber, dueños de la franquicia, firmaron a Kevin Durant, ex estrella del Thunder de Oklahoma, en busca de una máquina demoledora. A pesar de esto, los de la bahía ya tienen la misma cantidad de derrotas que toda la temporada pasada, nueve, con 24 partidos por disputar.Durant es líder anotador de los Warriors, con un promedio de 25.9 puntos por cotejo, le sigue Stephen Curry, con 24.7 y Klay Thompson, con 22.1.Si las estadísticas no fallan, Golden State estaría en su tercera final de manera consecutiva.