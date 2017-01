Quieren acabar la serie hoy

MEXICALI, Baja California(GH)

Jake Sánchez, el cerrador de lujo de los emplumados, sabe de las valías de Naranjeros, pero valoró el traerse la tercera victoria a su favor del Estadio Sonora.



“Sabemos que son fuertes en su casa, tienen un gran equipo, un line up fuerte, buena afición, pero salimos con uno, es grande regresar a casa con esa ventaja”, comentó.



No habrá cambios en la forma de jugar de Águilas para el sexto de la serie, quieren acabar la serie, si es posible hoy mismo.



“No cambiamos nada, así es el beisbol, nosotros tenemos un plan de acabar la serie lo más pronto que se pueda, Miguel Peña tiró un juegazo para nosotros y nos ayudó a ganar”, pronunció.



Confianza plena en Velázquez es la que tiene Jake Sánchez, pero sabe de la calidad que hay en la loma por parte Naranjeros.



“Solo pensamos en el hoy, tenemos a Velázquez de nuestro lado hoy, que es un gran pitcher, pero con ellos viene con Blackley, que también es bueno”, dijo.



Reconoció al entrenador que fue parte fundamental para conseguir una temporada histórica para el equipo con 21 salvamentos.



“Las cosas salieron bien, entrené con Erick Herrera todos los días, se lo agradezco, todo salió bien para el equipo”, mencionó.



Reportará con los Atléticos de Oakland, pero tiene plena confianza en que algo importante pasará.



“Aun desconozco, iré al entrenamiento de Ligas Menores, pero confió en que algo pase y me den una oportunidad, que sé que la voy a aprovechar”, concluyó.