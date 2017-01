Guillén: Peloteros de MLB no deberían jugar en Venezuela

CARACAS, Venezuela (AP )

Ozzie Guillén sabe que una lesión en la pelota invernal puede costarle caro a una estrella de Grandes Ligas, y por eso el exjugador y manager opinó que los peloteros de las mayores no deben regresar a su país natal para participar en la liga local.



Incluso aunque el propio Guillén dirija en Venezuela.



Figuras como Félix Hernández (Marineros de Seattle) y Alcides Escobar (Reales de Kansas City) jugaron esta temporada en la liga venezolana, en la que Guillén llevó las riendas de los Tiburones de La Guaira hasta su eliminación el martes en las semifinales del torneo.



"Un pelotero de estos se llega a lesionar y no va a venir un fanático, no va a venir un dueño (de equipo venezolano), no va a venir ninguno a darle los miles de dólares que se ganan, los millones de dólares que ganan" en Estados Unidos, indicó Guillén, enfatizando que en repetidas ocasiones ha advertido a muchos peloteros que lo mejor es no jugar en su país natal.



"Sinceramente, le agradecemos que ellos sean parte de la liga, pero personalmente yo creo que ningún pelotero de Grandes Ligas debería jugar aquí", sentenció.