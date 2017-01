Sin sanción Gabriel Peñalba por supuesto escupitajo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

No habrá castigo para el mediocampista de Cruz Azul , Gabriel Peñalba, después de que no se demostró que fuera culpable de haber escupido al delantero de Pumas Nicolás Castillo.En un comunicado emitido por la Comisión Disciplinaria, se informó que después de haber analizado las pruebas existentes y entrevistar a ambos futbolistas, se determinó no sancionar al jugador Gabriel Peñalba, debido a que no se encontraron elementos contundentes para determinar que existió dicha agresión del jugador cruzazulino sobre el universitario.Con esta situación, el mediocampista argentino podrá ver acción para la Jornada 4 cuando La Máquina visite la casa de los Xolos de Tijuana, ya que Peñalba está castigado para la Jornada 3 por la expulsión sufrida durante el Pumas- Cruz Azul