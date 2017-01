Carlos López acusa campaña en contra

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Además de asegurar que no existen adeudos con futbolistas o ex futbolistas del plantel, Carlos López Chargoy, propietario de los Jaguares de Chiapas, denuncia una campaña en su contra.



La noche del lunes se filtraron documentos sobre el incumplimiento de pago a algunos jugadores, más el empresario lo niega.



“No sé de dónde venga esta campaña. Puedes hablar con mis jugadores y están cubiertos al 100% hasta diciembre; enero se vence el 30 y ahí mismo les pagaré su mes a todos los que llegaron y a los que estaban conmigo”, afirma López Chargoy, vía telefónica. “El club está al corriente en los pagos”.



“Sacan a uno que otro jugador, como Egidio Arévalo... Pero él metió una controversia, no quiso recibir su pago cuando le hablé; se llegó a un acuerdo, ya se le hizo su primer pago y el segundo no se ha vencido todavía”.



López Chargoy aclara que todas las personas con las que no se encuentra al corriente en los pagos “es porque tienen una controversia metida [en la Federación Mexicana de Futbol]”.



Es por eso que se muestra tranquilo y enfocado en que los felinos sureños realicen un buen torneo para evadir el descenso. Actualmente, son antepenúltimos en la tabla de cocientes, sólo por encima del Veracruz y el Morelia.



“No están buscando otra cosa más que desestabilizarnos, pero la Federación fue muy puntual conmigo: Tenía que liquidar los adeudos para entrar al Draft, para jugar... Y fueron cubiertos”, insiste. “No hay otra cosa más que una campaña de desestabilización”.



“Vamos a estar muy pendientes de que esto no vuelva a suceder, porque —primero— me estoy jugando un descenso, quiero a mi equipo tranquilo en el aspecto económico y vamos para adelante”.