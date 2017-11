Lajud reconoce fracaso

TIJUANA, Baja California(GH)

El arquero Gibran Lajud comentó sobre el tema de los horarios de los juegos que definen un lugar a la liguilla del Apertura 2017 y reconoció como fracaso en caso de no lograr calificar.



“Por un tema de lealtad, de juego limpio, de Fair Play, se deberían de jugar todos a la misma hora, pero en este caso, nosotros tenemos una ventaja de saber los resultados que se den en los primeros partidos, en base a eso podemos saber que necesitamos”, comentó.



Xolos juega el domingo a las 10:00 horas de Baja California en calidad de visitante ante Toluca.



Para acudir a la Fiesta Grande del futbol mexicano, tienen que esperar los resultados de Cruz Azul y Necaxa, que tienen 24 puntos y sobreponerse al déficit de diferencia de goles.



Con el par de lideratos del los torneos anteriores, en contraste con la competencia actual, el capitalino de 23 años reconoció que han quedado a deber.



“Es una realidad habíamos acostumbrado a la ciudad, a la afición y a nosotros mismos a estar en los primeros planos”, dijo.



“El no calificar a liguilla yo lo considero un fracaso, es algo que no nos tiene tranquilos, nos tiene ocupados en redoblar esfuerzos para el siguiente torneo y volver a ser un equipo protagonista”, extendió.





20



Goles ha recibido la defensa de Xolos con Gibran Lajud en la portería en los 16 juegos del Apertura 2017.







57



Atajadas ha realizado Gibran Lajud en 1440 minutos disputados, lo que lo tiene como el segundo portero mexicano más atajador por detrás de las 65 de Rodolfo Cota de Chivas.