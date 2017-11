En América la presión de la Liguilla ya pesa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Para los mediocampistas del América la presión de hacer una buena Liguilla ya pesa.



"La presión siempre la vamos a tener, tenemos que dar esa sorpresa y mantener las ganas de conseguir títulos, América, por lo que representa, siempre debe pelear todo, estamos muy unidos", manifestó Mateus Uribe en las instalaciones de Coapa. "Del favoritismo... Todos en la Liguilla somos favoritos".



Sobre las dudas que han generado las Águilas en sus últimos juegos de Copa y Liga, el colombiano explicó que "el equipo por momentos deja de hacer lo que lo caracteriza. América en casa debe ser más fuerte e imponer jerarquía, los equipos vienen a jugar como una final, no tenemos que presionarnos, el trabajo es claro".



Por otro lado, el argentino Guido Rodríguez se mostró indiferente por no colgarse la etiqueta de favorito.



"Tenemos ganas de defender el escudo, entrar en una posición no te asegura nada. Estamos bien, con ganas de terminar bien el último partido (contra Santos)".