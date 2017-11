Zidane espera Cristiano se reencuentre con el gol en derbi

MADRID(AP )

Para el técnico Zinedine Zidane, el derbi de Madrid del sábado es justo lo que Cristiano Ronaldo y Karim Benzema necesitan para salir de un bache ofensivo.



Los delanteros del Real Madrid no han logrado brillar en la liga española, con apenas dos goles entre ellos.



Si bien Cristiano ha anotado cinco veces en la Liga de campeones, sólo lo ha hecho una vez luego de siete juegos de la liga española.



Benzema, por su parte, pasa peor momento con apenas dos goles en 12 compromisos en todas las competencias.



“Es cierto que no es algo normal. Tienen que seguir entrenando como hacen y redoblar los esfuerzos. No es que no marquen, sino que marcan menos”, afirmó Zidane. “En el campo van a tener ocasiones y está claro que van a seguir marcando”.