LeBron en duda para duelo con Irving y Celtics

INDEPENDENCE, Ohio(AP )

LeBron James jamás se ha perdido el primer partido de la temporada de la NBA, pero esa racha está en peligro.



El astro de los Cavaliers sigue en duda para el partido del martes por la noche contra los Celtics de Boston y su ex compañero Kyrie Irving, debido a un esguince de tobillo izquierdo que lo afecta desde hace tres semanas.



James, que se lastimó el tobillo en una práctica el 27 de septiembre y jugó apenas un partido de pretemporada, participó en un calentamiento con el resto del plantel el martes por la mañana, aunque no habló después con la prensa.



Un vocero del equipo dijo que Cleveland decidirá justo antes del encuentro si James juega para enfrentar a Irving, quien fue canjeado a Boston este verano después de seis temporadas con los Cavs.

James, de 32 años, realizó algunos tiros desde el perímetro, pero no realizó muchos movimientos laterales en la porción de la práctica a la que tuvieron acceso los periodistas.



Dwyane Wade cree que James hará todo lo posible por jugar, especialmente para enfrentar a Irving.



“Todos esperan que juegue, porque eso es lo que hace”, dijo Wade, quien se reunió con James en Cleveland después de jugar cuatro temporadas junto en Miami. “Pero, al mismo tiempo, es una decisión suya. Va a tomar la decisión correcta que sea mejor para él y para toda la temporada”.



El entrenador Tyronn Lue dijo que J.R. Smith reemplazaría a James si es que no juega.