Lista de equipos europeos para eliminatorias del mundial

ZÚRICH (AP )

Esta es la lista de equipos europeos que jugarán en las eliminatorias para el mundial, según el sorteo de repechaje realizado el martes.Primera fase:Entre el 9 y el 11 de noviembre:Irlanda del Norte vs. SuizaCroacia vs. GreciaDinamarca vs. IrlandaSuecia vs. ItaliaSegunda fase:Entre el 12 y el 14 de noviembre:Suiza vs. Irlanda del NorteGrecia vs. CroaciaIrlanda vs. DinamarcaItalia vs. Suecia