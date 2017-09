¡La pelea del año!

Las Vegas, Nevada(GH)

Esta historia continuará...



En un combate de poder a poder y lleno de emociones, Saul "Canelo" Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin empataron, en una decisión polémica que deja las puertas abiertas para una revancha, pero en el que ninguno de los dos quedó a deber.



Los jueces apuntaron 118-110 para el mexicano, 115-113 para "GGG" y un 114-114, calificaciones que dejaron con la boca abierta a la mayoría de los 22 mil aficionados que se dieron cita en la Arena T Mobile, en la "ciudad del juego".



En los fríos números, "Canelo" atinó el 33% de sus golpes, 169 de 505 que lanzó por 31% de Golovkin, 218 de 703.



En juego estuvieron los campeonatos medianos del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo.



"Yo pienso que gané la pelea, fui superior dentro del ring, gané al menos 7 u 8 rounds, me siento frustrado por este empate", aseveró Álvarez tras los 12 episodios y en lo que fue el segundo empate de su carrera.



"Quiero agradecer a todos mis seguidores, por supuesto que quiero la revancha, esta fue una real batalla, aún mantengo mis campeonatos, sigo siendo el campeón", reviró Golovkin.



El tapatío tuvo un primer tercio impecable, fue rápido en sus combinaciones que se incrustaron en el rostro del kazajo.



Un potente upper derecho en el tercer asalto hizo levantar a los aficionados de sus butacas en lo que sería un aviso del resto de la contienda.



El "Canelo" (48-1-2, 34 KOs) bajó el ritmo para el cuarto asalto y se dio el lujo de ponerse contra las cuerdas donde retó al kazajo a atacarlo, ofensivas que se quitó con movimientos de cintura.



La duda sobre si el mexicano aguantaría la pegada de ‘GGG’ llegó en el quinto asalto cuando una derecha aterrizo en la sien de Álvarez y no tuvo problemas para asimilarla, todavía se dio el lujo de negar con la cabeza cualquier daño.



El mexicano economizó su ofensiva un par de rounds hasta que en el octavo lanzó otro brutal upper que hizo trastabillar a Golovkin (37-0-1, 33 KOs).



Nadie se guardó nada para el noveno, en tres minutos de "tira y agáchate", "GGG" puso mal al mexicano tras una dura derecha al rostro mandándolo a las cuerdas, el tapatío aguantó el castigo y luego mandó un volado de derecha que hizo retroceder al fajador kazajo.



Golovkin apretó para el décimo su ataque y logró bajar la guardia del mexicano, pero no pudo repetir de combinaciones, su talón de aquiles: No cortar la salida a Álvarez.