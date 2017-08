Chivas y Puebla protagonizan vital duelo para terminar sequías

(Tomada de la Red)

Chivas y Puebla, dos equipos que aún no ganan en el torneo Apertura 2017, se miden este sábado en el Estadio Guadalajara dentro de la actividad de la Jornada 5.El Rebaño tiene la ventaja de ser local, pero la presión de saber que no contarán con Matías Almeyda en el banquillo luego de que fuera expulsado la jornada pasada en Monterrey.El cuadro rojiblanco es décimo sexto de la tabla general con 3 puntos producto de igual número de empates y una derrota.Puebla no solo es penúltimo en la tabla general con 2 unidades, sino que también peligra en la tabla de descenso, donde es 16 solo por encima de Atlas y Veracruz.Ambos equipos carecen de poder ofensivo. Chivas es 15 en este rubro con 4 goles a favor y Puebla 17 con solo 2 anotaciones. El equipo de la Franja además es la peor defensiva del torneo.Chivas llega luego de caer 4-1 en Liga ante Monterrey, su segunda derrota en el semestre (la otra fue en Copa), mientras que los poblanos, bajo el mando de Rafael 'Chiquis' García, ligan cuatro duelos sin ganar entre ambos torneos.La ventaja para el Rebaño es que se impuso en los tres duelos más recientes ante los poblanos.A pesar de la condición parecida entre estos rivales, Chivas es favorito en las apuestas deportivas con -138 en comparación al +375 por la victoria poblana y +265 por el empate.El over de 2.5 goles paga -143 y el under, +110. Además, los momios indican que si ambos equipos anotan se ofrece -163 y +115 si solo lo hace uno.Si Chivas gana y recibe gol en contra se paga +220, misma cantidad que una victoria rojiblanca sin permitir anotación. Oddsshark añade que en caso de que se imponga Puebla y también permita anotación rival se da +650 y +750 si vencen y mantienen en cero su portería.PRONÓSTICO: Chivas 1-0 Puebla