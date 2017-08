Deportistas expresan tristeza por ataque en Barcelona

(AP )

Quiero mandar mis condolencias y todo mi apoyo a las familias y amigos de las víctimas del terrible atentado en nuestra amada Barcelona, además de rechazar totalmente cualquier acto de violencia. No nos vamos a rendir, somos muchos más los que queremos vivir en un mundo en paz, sin odio y donde el respeto y la tolerancia sean las bases de la convivencia. Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 11:34 PDT

Muy impactado por lo sucedido en Barcelona. Todo mi apoyo a la ciudad y las familias!! Very shocked for what happened in Barcelona. All my support to the city and families! Una publicación compartida de Luis Suarez (@luissuarez9) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 11:21 PDT

Una publicación compartida de Rafa Nadal (@rafaelnadal) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 12:27 PDT

Que Deus conforte todas as famílias 🙏🏽😞😢😭 #PrayForBarcelona te quiero BARCELONA Una publicación compartida de Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 11:16 PDT

#Barcelona 🖤 t'estimo Una publicación compartida de Ricky Rubio (@ruuufio) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 11:42 PDT

Mucha fuerza #Barcelona #NoMásTerrorismo #NoMásViolencia #PAZ Molta Força #Barcelona #NoMésTerrorisme #NoMésViolència #PAU Lots of Strength #Barcelona #NoMoreTerrorism #NoMoreViolence #PEACE Una publicación compartida de Pau (@paugasol) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 11:16 PDT

Real Madrid C. F. would like to express its deepest sorrow regarding the attack which has taken place in the city of Barcelona and the club stands together with the victims, their families and their friends. It also hopes for the quickest possible recovery to all those injured in the incident. - El Real Madrid C. F. muestra su más profunda consternación por el atentado sufrido en la ciudad de Barcelona y se solidariza con las víctimas y sus familiares y amigos, al tiempo que desea una pronta recuperación de las personas heridas. Una publicación compartida de Real Madrid C.F. 🏆 (@realmadrid) el 17 de Ago de 2017 a la(s) 10:16 PDT

