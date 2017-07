Francesco Totti será directivo de la Roma

(SUN)

Francesco Totti confirmó el final de su carrera como futbolista e indicó al mismo tiempo que comenzará su etapa como dirigente de la Roma, equipo donde se desarrolló su carrera deportiva.



"La primera parte de mi vida como futbolista está terminada y ahora comienza otra más importante", escribió Totti en su cuenta de Facebook y ratificó en una entrevista publicada en la web del club.



El italiano cerró la posibilidad de continuar en otro equipo, después de haber finalizado su vínculo con la Roma al final de la temporada pasada. Ahora, Totti seguirá como directivo de la Roma, aunque el club todavía no aclaró en que rol lo hará.



"Se inicia desde el principio. Necesitaré tiempo para entender, paso a paso, con tranquilidad y serenidad, el rol que se me otorga a partir de ahora", dijo Totti. "Por lo tanto, me pondré a disposición del club, desde el sector juvenil a la presidencia".



Totti, de 40 años, debutó en la Serie A en la temporada 92-93 con 16 años y desarrolló toda su trayectoria en el conjunto romano. A partir de 1998 fue designado como capitán del equipo.



En total, el talentoso futbolista disputó 783 partidos, en los que marcó 307 anotaciones.



En 2001 Totti lideró al equipo de la capital al título de la Serie A, mientras que en 2006 integró el plantel de la selección italiana que logró el Mundial de Alemania.



Después de terminar su vínculo con la Roma, el ahora ex jugador recibió ofertas para finalizar su carrera en Japón, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, las cuales rechazó.