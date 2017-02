México no convocará a jugadores naturalizados: Osorio

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

México no recurrirá a jugadores naturalizados en el futuro inmediato, pese a que está obligado a armar un par de selecciones para encarar una congestionada agenda a mitad de año que incluye la participación en dos torneos: la Copa Confederaciones y la Copa de Oro.



El técnico Juan Carlos Osorio cerró la puerta a esa posibilidad al afirmar el viernes que le hará frente a los dos torneos con jugadores nacidos en el país.



"No hay nadie descartado pero creo que tenemos suficientes jugadores mexicanos para armar dos grupos competitivos tanto para la Copa Confederaciones como para la Copa de Oro", reveló el timonel colombiano en el aeropuerto de la capital.



México había anunciado previamente que por el conflicto de calendarios armará dos selecciones distintas. La estelar disputará la Copa Confederaciones de Rusia en junio y una alterna, con otro entrenador, disputará la Copa de Oro, que se realizará un mes más tarde en Estados Unidos.



Osorio no ha citado a jugadores naturalizados desde que asumió el cargo en octubre de 2015. El año pasado hizo público el interés por los argentinos Guido Pizarro e Ismael Sosa, integrantes del campeón Tigres, pero ninguno es elegible.



"Los naturalizados tienen derecho y algunos están siendo considerados", señaló Osorio. "Pero tiene que haber una diferencia grande con un mexicano".



Entre los jugadores con doble nacionalidad que son elegibles para jugar por México está el mediocampista ofensivo colombiano Avilés Hurtado, el segundo máximo anotador del actual torneo Clausura con Tijuana. Hurtado fue dirigido por Osorio cuando coincidieron con el Atlético Nacional de Medellín.



"No somos ajenos a las cosas que tiene Avilés, pero en esa posición hay jugadores mexicanos tan capaces como él", agregó el estratega.



Osorio y el director de selecciones nacionales, Santiago Baños, viajaron a Europa para reunirse con los jugadores mexicanos que participan en ligas de ese continente previo a la convocatoria para la reanudación de las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018.