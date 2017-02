Wenger: Seré técnico la campaña próxima, Arsenal o no

LONDRES(AP )

Arsene Wenger quiere seguir como técnico la próxima campaña, aunque no sea con Arsenal.



El contrato del estratega francés de 67 años expira al final de la temporada y él aún no ha dicho si extenderá un reinado que empezó en 1996, diciendo que la decisión llegará para abril.



"No importa lo que suceda, voy a dirigir un equipo la próxima campaña", dijo Wenger el viernes. "Será aquí o en otra parte".



Las presiones sobre Wenger se han intensificado desde que Arsenal fue aplastado 5-1 por Bayern Múnich en el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones, lo que deja al club al borde de su séptima eliminación consecutiva en esa ronda del torneo.



Arsenal nunca ha ganado la copa europea y no gana el cetro de la liga Premier inglesa desde el 2004.



Arsenal va cuarto en la Premier y juega el lunes contra el Sutton de quinta división en la Copa FA.