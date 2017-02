'Piojo' desmiente partida de Yasser

TIJUANAI, Baja California(GH)

Miguel “El Piojo” Herrera desmintió en conferencia de prensa la noticia de algunos medios de comunicación sobre la confirmación del retiro de las canchas de Yasser Corona.Calificó los rumores como “un chisme muy grande y muy grave”, agregó que aún no es tiempo dar esa clase de diagnósticos, “van 16 días de su operación, aún no se puede definir si va a seguir”.Corona fue intervenido en una exitosa cirugía de la sexta cervical y el disco intervertebral C6-C7 después de un choque de cabezas ante Eduardo Juárez de Correcaminos en juego de Copa MX.El técnico de los canes aztecas comentó que los responsables de llevar la rehabilitación del defensa determinarán hasta en un mes y medio cuál es el siguiente paso, “decir que ya no va a jugar es aventurase”, indicó.Herrera visitó el martes a Corona y resaltó el optimismo con el que el que está llevando la situación, por lo que el ex técnico del Tri comentó sobre el tema, “yo hablo de lo que veo”.El Club Tijuana informó que en las próximas tres semanas se hará una evaluación del estatus posterior a la cirugía y que el originario de Tepic, Nayarit, está siendo atendido para no dejar pasar ningún detalle.El buen ambiente con el que Yasser está llevando sus tratamientos hace que el Miguel Herrera piense que “el único que puede determinar si se retira o sigue por la fortaleza que tiene es Yass”.