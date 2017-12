Podría España quedarse sin mundial

MADRID()

La Selección de España puede ser descalificada del Mundial de comprobarse una injerencia gubernamental en los manejos de la Real Federación Española de Futbol (RFEF).Ayer, el diario El País informó que la FIFA está preocupada por la presunta injerencia de terceros en los asuntos internos de la RFEF.En mayo, Ángel María Villar fue reelegido por octava ocasión como presidente de la Federación, pero en julio fue detenido por la Guardia Civil en el marco de un operativo contra la corrupción.A pesar de que Juan Luis Larrea Sarobe ejerce como sustituto, el Consejo Superior de Deportes pugnó por repetir las elecciones de mayo y tuvo una resolución favorable del Tribunal Administrativo del Deporte, misma que espera que el Consejo de Estado ratifique a principios de enero.Los estatutos de la FIFA, en su artículo 13, prohiben cualquier intromisión que ponga en riesgo la autonomía de susafiliados.Preocupada por la situación, la FIFA y la UEFA enviarán una comitiva a España para analizar la situación.La RFEF ya ha sido advertida de que sus representativos podrían ser suspendidos de todas las competencias internacionales, incluida la Copa del Mundo.El primer ministro español, Mariano Rajoy, confía en que La Roja jugará el Mundial."Estoy seguro que España estará en la Copa del Mundo y que la ganará", dijo.Javier Tebas, presidente de la Liga de Futbol Profesional, minimizó el asunto."Hoy es 15 de diciembre, aún no estamos en el día de los Santos Inocentes", expresó.El jugador Sergio Ramos también se pronunció al respecto."No creo que España pierda en los despachos lo que nos ha costado tanto ganar en el campo. No creo que nada influya en que España no gane el Mundial", dijo.