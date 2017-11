Carlos Vela es descartado en la Real Sociedad

CIUDAD DE MÉXICO(NOTIMEX)

El delantero Carlos Vela fue descartado por el técnico del Real Sociedad para enfrentar al club Girona, debido a una gastroenteritis, según informó Notimex.



“Vela no ha podido entrenar por gastroenteritis”, señaló Eusebio Sacristán, estratega de La Real. “El bombardero” no pudo entrenarse al parejo de la plantilla este jueves.



Sobre el duelo ante el Girona, aseguró que será un juego difícil, pero confía en conseguir la victoria. “la gente ha llegado bien, hemos trabajado bien estas semanas. Estamos preparados”.



Además de Vela, Real Sociedad no podrá contar con Carlos Martínez, Rubén Pardo, Raúl Navas e Imanol Aguirretxe.



Carlos fue fichado por el nuevo club que formara parte del elenco de la MLS a partir del próximo año, Los Angeles Football Club, donde ya es leyenda al ser el primer jugador en la breve historia de esta novel franquicia.



El "bombardero" llegará en enero del año entrante a la disciplina de Los Ángeles y estará bajo las órdenes del exentrenador del equipo estadounidense, Michael Bradley.