Burzaco: Napout me confirmaba recepción de sobornos

NUEVA YORK(AP )

Alejandro Burzaco declaró el jueves que nunca entregó personalmente dinero en efectivo por sobornos al ex presidente de la Conmebol, Juan Ángel Napout, aunque el testigo estrella de la fiscalía en el caso por corrupción en el futbol afirmó que esos pagos se realizaban a través de las varias compañías en las que tenía intereses.



Contrainterrogado el jueves por John Pappalardo, abogado defensor de Napout, el ex director ejecutivo de la empresa Torneos y Competencias dijo que le consta que Napout recibió los sobornos porque el mismo ex dirigente se lo confirmaba.



“Las transferencias (de dinero) iban a Napout a través de Datisa (un joint venture de Torneos), y estoy seguro de eso porque el mismo señor Napout me lo confirmaba”, dijo Burzaco en su cuarto día de testimonio.



Napout encara juicio por recibir sobornos y otros delitos a cambio de otorgar los derechos comerciales de torneos de futbol, entre ellos la Copa América.



Además del ex presidente de la Conmebol, enfrentan juicio en Nueva York el ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, José María Marin, y el ex presidente de la federación peruana, Manuel Burga.