Tribunal cancela 2 de 11 multas a México por grito homófobo

GINEBRA(AP )

La FIFA procedió erróneamente al multar a la Federación Mexicana de Futbol por los gritos discriminatorios de sus hinchas contra porteros rivales durante dos partidos por las eliminatorias para la Copa del Mundo de 2018.Los jueces del Tribunal de Arbitraje Deportivo que atienden la apelación de México aceptaron que los gritos son "palabras insultantes", aunque los aficionados no tuvieran la intención de ofender, determinó la corte el jueves al publicar su veredicto."(Las palabras) aún podrían ser consideradas discriminatorias o insultantes en su naturaleza y no deberían ser toleradas en estadios de futbol", subrayó el tribunal.Sin embargo, la FIFA fue parcialmente culpable por haber ayudado a generar una "creencia errónea, pero válida" de que los casos no serían castigados.En el Mundial 2014 en Brasil, el comité disciplinario de la FIFA no sancionó los gritos de los aficionados mexicanos durante partidos.Sin embargo, cuando inició el programa de las eliminatorias mundialistas para Rusia 2018, la FIFA sancionó lo que llamó "cantos homófobos".México apeló las multas por un total de 35 mil francos suizos (35 mil 250 dólares) por los gritos a coro registrados en los duelos frente a El Salvador en noviembre de 2015 y Canadá en marzo de 2016.El Tribunal agregó que pese a que cancela tales multas ratifica las advertencias que también fueron impuestas por la FIFA a México.Las multas de la FIFA en nueve casos similares subsecuentes en eliminatorias para el Mundial _que suman alrededor de 100 mil francos suizos (100 mil 700 dólares).Los aficionados mexicanos sueles corear la frase discriminatoria para insultar a los porteros de equipos rivales cuando realizan un despeje de balón. Se bien es considerado un insulto en el país, algunos argumentan que no tiene intención discriminatoria.Popularizado primero en estadios mexicanos, el grito fue escuchado a nivel global en 2014 en Brasil y luego se propagó entre hinchas de otros países de Latinoamérica.