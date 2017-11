Cruz Azul juega su última carta rumbo a la liguilla

CIUDAD DE MÉXICO (AP )

Cruz Azul jugará su última carta para evitar un nuevo fracaso en su historia cuando reciba al Veracruz el sábado, uno de los partidos clave por la última fecha del torneo Apertura mexicano que el fin de semana define a los ocho clasificados a la liguilla por el título.Transcurridas 16 jornadas del calendario regular, sólo el líder Monterrey (34), Tigres (32) y América (27) tienen en la mano sus pasajes a los cuartos de final y otros siete equipos siguen en la lucha por los cinco lugares restantes.Uno de esos equipos con aspiraciones es la “Máquina”, que está obligada a superar a los Tiburones Rojos para no quedar fuera de la fase final por séptimo torneo consecutivo.Cruz Azul, que no es campeón de liga desde el Invierno 97, arrancó el torneo con el acelerador a fondo y no perdió hasta la novena fecha, pero desde entonces perdió potencia y ha caído en cuatro de sus últimos seis partidos.Con 24 puntos, la “Máquina” ocupa el noveno puesto y para clasificar la combinación más simple es ganar y esperar que Atlas o Necaxa pierdan o empaten ante Pachuca y Morelia, respectivamente.Veracruz es penúltimo de la clasificación con 14 puntos pero el partido les importa para la tabla de promedios que define al equipo que perderá la categoría al finalizar la próxima temporada, porque ahí son últimos.Para el domingo, el América procurará levantar cabeza y cerrar ganando para asegurar el tercer puesto de la liguilla cuando visite a Santos.Las Águilas, que a media semana quedaron fuera en las semifinales de la Copa MX, ligan tres partidos sin triunfos en la liga y con 27 puntos ya no aspiran a alcanzar a Tigres y a Monterrey, que se enfrentan entre sí el sábado para dirimir al primer puesto de la tabla.América no puede darse el lujo de volver a perder, pues un revés, combinado con otros resultados, lo podría mandar hasta el octavo puesto.