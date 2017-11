Escándalo FIFA salpica a ex gobierno de Cristina Fernández

BUENOS AIRES(AP )

En 2009, la entonces presidenta argentina Cristina Fernández proclamó la estatización de las transmisiones de la liga argentina de fútbol tras permanecer secuestradas, según ella, durante casi dos décadas por la empresa dueña de los derechos de televisión de los partidos.



La exmandataria dio así por iniciado el Fútbol para Todos (FPT), una iniciativa por la cual el Estado asumía el control de los derechos de los partidos de primera división y disponía su transmisión gratuita a todo el país por canales de televisión abierta.



Ocho años después, el programa es señalado como un semillero de malversación y considerado un despilfarro de dinero, además de ser vinculado con el abarcador sobre corrupción en el futbol sudamericano que se dilucida en un juicio en un tribunal en Estados Unidos.



“No es posible que sólo el que pueda pagar pueda mirar un partido, que además secuestren los goles”, exclamó la ex presidenta durante aquel anuncio, que realizó junto con el entonces presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, y el entonces técnico de la selección Diego Maradona.



La referencia de Fernández al “secuestro de goles” apuntaba a la empresa Torneos y Competencias, dueña de los derechos televisivos de la liga argentina desde 1992 hasta 2009 y pieza fundamental del entramado de corrupción que salpica a ex dirigentes de la FIFA y Conmebol.



Bajo su control, los partidos se emitían en señales de cable por el sistema pague por ver. Los hinchas que no podían costear el abono estaban obligados a esperar hasta el domingo a la noche para ver los goles de sus equipos favoritos en el programa televisivo “Fútbol de Primera”.



Para adueñarse de los derechos, el gobierno de Fernández contó con la ayuda decisiva de Grondona, el veterano mandamás del futbol argentino durante más de tres décadas hasta que falleció en 2014.