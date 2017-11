Reúnen a leyendas del deporte

Ciudad de México()

La elite del deporte mexicano, con cuatro medallas olímpicas, títulos del mundo o cinco Pichichis, entre otros, se reunió en la Ciudad de México con motivo de "Beyond Sport", primer congreso de responsabilidad social del deporte en el País.



Lorena Ochoa, Ana Guevara, María del Rosario Espinoza, Hugo Sánchez, Fernando Valenzuela y Julio César Chávez convivieron previamente en una comida realizada en el Hotel Four Seasons, después brevemente en el Castillo de Chapultepec dieron una charla y finalmente estuvieron en la premiación de la mejor organización que buscará financiar su proyecto.



"Es un placer compartir este escenario con héroes del deporte... Cuando eres un referente de tanta gente tienes que tener mucho cuidado, no millones de dólares, pero sí mucho. Sabemos que somos referente de mucha gente. Si queremos un México mejor tenemos que contribuir", comentó Hugo Sánchez,cinco veces campeón de Liga con el Real Madrid y dos con Pumas como director técnico.



La triple medallista olímpica María del Rosario Espinoza apuntó que con mucha pasión y disciplina las niñas y niños de México pueden llegar a convertirse en héroes de México en el deporte.



"Me siento contenta de estar aquí, compartimos algo muy importante que es la pasión de nuestro deporte en México, muchas veces se preguntan cuál es la vía para llegar a unos Juegos Olímpicos, pero si seguimos trabajando y si hacen las cosas con mucha pasión pueden llegar a ser una Lorena Ochoa o Ana Guevara", indicó Espinoza.



En tanto, Julio César Chávez, seis veces campeón del mundo, recordó como el deporte lo ayudó a salir de las adicciones.