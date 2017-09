Joseph Díaz Jr supera a Rafael 'Big Bang' Rivera

LAS VEGAS, Nevada(GH)

El tijuanense Rafael 'Big Bang' Rivera (25-1-2, 16 ko's) fue valiente, soltó su metralla pero no le alcanzó para derrotar a Joseph Díaz Jr (25-0, 13 ko's), en el combate de respaldo con caracter eliminatorio por el cinto Pluma del CMB.



Los jueces vieron dominar ampliamente a Díaz al anotar 120-108 y 119-109 en dos ocasiones



"Siento que me concentré mas en dar el peso que en la pelea, pero a pesar de las circunstancias creo que hice las cosas bien", explicó el pelador fronterizo.



Rivera, del establo de Pedro Morán entró de 'bombero' para rescatar la contienda ya que el rival original de Díaz, Jorge Lara, presentó una lesión a unos días de la pelea.



El 'Big Bang' batalló para acomodarse a la guardia zurda de Díaz y rápido se llevó golpes al rostro que le mancillaron el pómulo, intentó responder con fuerza pero sus combinaciones estallaron en la guardia del californiano.



Después del cuarto asalto el tijuanense se soltó y fue hacia enfrente pero no acertó sus combinaciones algunas 'abanicaron la brisa'.



Como 'toro' intentó de un solo golpe tumbar a Díaz pero el californiano logró esquivar la mano pesada de Rivera.



El tijuanense cerró fuerte pero ya con poca condición en el 'tanque' sus golpes tuvieron poco efecto.



Sobre el ring, Rivera dejó su invicto después de 27 combates.