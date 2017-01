Acusan a Peñalba de escupir a rival

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El vicepresidente deportivo de los Pumas, José Luis Arce, se mostró indignado por una supuesta conducta antideportiva del argentino Gabriel Peñalba contra el delantero chileno Nicolás Castillo.“Estamos en busca de algunas imágenes para documentar una protesta en su debido tiempo con la Liga MX. Es un nuevo escupitajo de un jugador rival a un jugador nuestro, en concreto de Peñalba contra Castillo en el primer tiempo”, acusó el directivo tras la victoria universitaria sobre Cruz Azul Arce lamentó que los árbitros, incluido el cuarto juez, Jonathan Hernández Juárez, no se percataran de la agresión del mediocampista y reciente adquisión celeste sobre el andino.“Desafortunadamente los árbitros no lo vieron, la transmisión en televisión no lo documenta. Haremos lo posible por conseguir las imágenes, es una situación que queremos que se termine de una vez por todas en las canchas, no es necesario [eso]”, advirtió.Pero, ¿en qué momento ocurrió? José Luis Arce explicó que el escupitajo “se percibió desde la banca, no fue visto por los árbitros, se reclamó en su momento desde nuestra banca. Queremos documentarlo, de ser así, que se cumpla con el reglamento, ocurrió en el primer tiempo entre la expulsión de Peñalba (al minuto 37) y después de la amonestación de Nicolás Castillo (23’).Sobre el tipo de castigo que se buscaría contra el mediocampista, el vicepresidente deportivo de los Pumas apuntó que dejará la acción al reglamento, en favor del juego limpio.“No nos corresponde a nosotros pedir un castigo, lo decide la [Comisión] Disciplinaria, pero me gustaría que este tipo de cosas queden documentadas. No es un juego de niños, esto es un juego de hombres, entendemos que la nobleza prevalezca en las canchas”.Al respecto, el timonel de los universitarios, Francisco Palencia, mantuvo la misma postura contra la supuesta agresión a Nico. “Yo estaba en la línea, vi un gesto [de Peñalba]. Se lo dije al [asistente] de línea y al cuarto árbitro. Hay que buscar la imagen para documentar”, mencionó.Por otro lado, Paco Palencia se dijo contento por los tres puntos en la bolsa y aplaudió la labor de sus felinos en casa. “Un partido bastante jodido para los dos equipos, nos enfrentamos a uno de los mejores planteles. Ninguno vino a echarse atrás. Me voy contento”, finalizó.