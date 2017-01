Brizio no quiere ir a la Comisión de Arbitraje

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Arturo Brizio Carter avisa que no aceptaría ser el sucesor de Edgardo Codesal como director del área técnica de la Comisión de Árbitros.



El mundialista manifestó que fue “una pena” la salida del uruguayo como uno de los dirigentes de los jueces. “Codesal sabe mucho de arbitraje. Es un apasionado y un enamorado de esta profesión, por lo que resulta triste”, consideró el comentarista de Televisa.



Brizio señala que la forma en que dejó su cargo fue poco ortodoxa, “ya que los métodos no resultaron los adecuados”. “Creo que los árbitros no están para exigir nada o quién los debe de dirigir. Deberían preocuparse por mejorar dentro de la cancha y subir su nivel donde cuenta”, remata el también conferencista.



Tras la renuncia de Codesal se han barajado varios nombres para sucederlo. Marco Rodríguez, Mauricio Morales y los hermanos Brizio han sido los señalados como los indicados para subir la capacitación de los jueces, pero Arturo se desmarca de cualquier tipo de candidatura. “Estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Si hubiera querido un cargo dentro de la Femexfut desde el día que me retiré lo hubiera tenido. Prefiero ayudar al arbitraje desde otra trinchera”, enfatiza. “Además, a mí no me han ofrecido nada”.



Tolerancia cero. Los expertos han cuestionado la labor de los jueces mexicanos. Hay quien califica el momento en que viven los silbantes como una crisis. Brizio encuentra soluciones para que los árbitros tengan un mejor desempeño. “Debe existir la tolerancia cero dentro del terreno de juego y fuera del mismo”, expuso el comentarista.



“En la cancha, elevar su capacitación. Fuera, el árbitro grillo, que no quiere trabajar, que quede fuera para que quede un grupo más unido”, recomienda.