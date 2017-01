"Orgulloso de mis compañeros": A. Rodgers

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

¡Fue un esfuerzo increíble! ¡Qué partido!”, exclamó el quarterback Aaron Rodgers, al término de la victoria de su equipo ante los Cowboys de Dallas. “Estoy orgulloso de todos mis compañeros”



En el último suspiro del partido, los Packers de Green Bay consiguieron su boleto a la final de la Conferencia Nacional. “Ejecutamos de buena manera las partes importantes del encuentro. Este triunfo es algo especial. El equipo se mantuvo unido y creemos en cada uno de nosotros”, dijo Rodgers, sobre la racha de nueve triunfos de manera consecutiva.



El próximo domingo, los Packers visitarán a los Falcons de Atlanta. “Matt [Ryan] ha tenido una campaña tremenda”, expresó sobre el quarterback de su siguiente rival. “Pero primero sólo trataremos de disfrutar esta victoria en Dallas. El lunes pensaremos en lo que sigue".



En conferencia de prensa, Rodgers afirmó que la franquicia de Wisconsin está “hambrienta”. “La energía en el conjunto ya es diferente. Hay una creencia de cosas grandes”.



Asimismo, el head coach Mike McCarthy no ocultó su emoción tras el desenlace en el partido ante los Cowboys. “Fue algo extraordinario. No puedo decir suficiente sobre la resistencia de mi equipo”.



A una semana de la final, el entrenador ya piensa en Atlanta. “Nuestra concentración es con Falcons”, continuó. “Nuestro objetivo sigue siendo el mismo de cuando comenzó la campaña: ganar”.



Sobre la figura de los Packers, el quarterback Aaron Rodgers, McCarthy no resistió los halagos. “Es un talento increíble. Poder sacar las jugadas que hace, eso es de grandes”.



Por otro lado, el head coach de los Cowboys, Jason Garrett, lamentó el resultado pero reconoció el esfuerzo de sus pupilos. “Los muchachos pedalearon en cada oportunidad. Este partido no fue perfecto, pero demostramos todo lo que somos y lo que estuvimos peleando en la campaña”. Cuando estábamos abajo en los cartones, nadie parpadeo y llegamos hasta el final”.



Para el entrenador, el equipo de la estrella solitaria tiene un futuro prometedor. “Se invirtió mucho para bien”. Con esta derrota, Dallas suma cinco derrotas en fila en la ronda divisional.