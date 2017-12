Ex presidente de Conmebol obtiene libertad provisional

MONTEVIDEO (AP )

El expresidente de la Conmebol Eugenio Figueredo recibió el viernes la libertad provisional tras permanecer en la cárcel y prisión domiciliaria durante más de dos años y medio, dijo a The Associated Press su abogada Karen Pintos.



Un juzgado le otorgó el beneficio de la libertad provisional mientras Figueredo aguarda por la conclusión del proceso judicial por los delitos de estafa y lavado de activos, dijo Pintos.



La defensa del ex dirigente del fútbol uruguayo y sudamericano solicitó la medida argumentando el tiempo de prisión ya cumplido y el embargo de más de 10 millones de dólares en bienes.