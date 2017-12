Warriors vencen a los Mavericks y suman 8vo triunfo al hilo

OAKLAND, California(AP )

Kevin Durant anotó 36 puntos, tuvo 11 rebotes y siete asistencias, y los Warriors de Golden State, que están cortos de jugadores, ganaron 112-97 a los Mavericks de Dallas el jueves por la noche - su octavo triunfo consecutivo.



Klay Thompson anotó 25 puntos, no falló ninguno de sus cinco tiros de tres puntos y acertó 10 de 18 tiros de campo, mientras los Warriors avanzaban en el tercer cuarto.



Omri Casspi logró jugar desde el principio y anotó el decimoséptimo doble doble de su carrera y tuvo 11 rebotes, y el delantero judío brilló durante la Noche de la Herencia Judía y la tercera noche de Janucá.



El campeón defensor, que está plagado de lesionados, todavía no cuenta con tres titulares: Stephen Curry, Draymond Green y Zaza Pachulia - mientras que Nick Young se sumó a la lista de lesionados el lunes, cuando tuvo una contusión cerebral durante el partido que le ganaron a Portland.



Dirk Nowitzki anotó 18 puntos y tuvo nueve rebotes, y Harrison Barnes sumó 16 puntos y siete rebotes en contra de su ex equipo.

El novato de los Golden State Jordan Bell tuvo un desempeño sólido en todo sentido, en el cuarto partido de su carrera que juega como titular, sumado ocho puntos, ocho asistencias, seis rebotes y dos pelotas robadas.



Durante también bloqueó dos tiros en el cuarto partido de la temporada en el que anota 30 puntos. Golden State ganó su décimo partido consecutivo contra los Mavericks en el Oracle Arena y su octavo encuentro al hilo de la serie en general.