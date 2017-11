Personalidades del deporte mexicano le dan premio a la actividad física

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Julio César Chávez, Ana Guevara, Hugo Sánchez, Lorena Ochoa, Fernando Valenzuela y María Espinoza fueron los encargados de otorgar el trofeo a la asociación Transformación Social.



Seis de las principales personalidades del deporte mexicano engalanaron la primera edición del Premio Beyond Sports, distinción que premia a las asociaciones promotoras de la actividad física.



“Estoy muy contento de que me hayan considerado como partícipe de este galardón. Es fundamental el apoyo para los niños que buscan ser como nosotros”, dijo Hugo Sánchez.



En la celebración también estuvieron presentes Carlos Padilla, titular del Comité Olímpico Mexicano (COM), Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), entre otros directivos.