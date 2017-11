Jeter: Marlins escucharían ofertas por Stanton

ORLANDO, Florida(AP )

El nuevo director ejecutivo de los Marlins de Miami, Derek Jeter, dijo que el equipo está dispuesto a escuchar ofertas por el toletero Giancarlo Stanton y señaló que el equipo debe implementar cambios para dejar de perder dinero.



Antes de la primera reunión de dueños de las Grandes Ligas desde que el grupo de Bruce Sherman compró la franquicia y puso a cargo al ex astro de los Yanquis de Nueva York, Jeter dijo que no ha hablado con Stanton.



“Esto comenzó en gran parte cuando él expresó públicamente que no quería ser parte de una reconstrucción”, señaló.



Stanton tiene garantizados 295 millones de dólares en el resto de su contrato de 10 años.



“Esta organización ha estado perdiendo dinero durante mucho tiempo, así que tenemos que cambiar eso”, señaló. “Es fácil criticarle, porque él gana la mayoría del dinero, pero eso no significa necesariamente de que ese es el cambio que se va a hacer”.