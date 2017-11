Árbitros amenazan con no pitar la Liguilla en Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Asociación Mexicana de Árbitros (AMA) amenazó con no pitar el inicio de la liguilla del Apertura 2017.



Todo esto, debido a que Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) solicitó a los silbantes realizarse exámenes físicos antes de arrancar la fiesta grande del futbol mexicano.



Los que no lograran tener una calificación "aceptable" estarían totalmente descartados para poder ser designados en partidos de la Liguilla, situación que provocó una revolución en el interior de la AMA, quienes amenazaban con no presentarse a los Cuartos de Final, tal como lo hicieron en la Jornada 10 del Clausura 2017.